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15 Temmuz 2018 10:33

Tekirdağ’da yolcu otobüsü taksi ile çarpıştı, trafik durma noktasına geldi

Tekirdağ’da yolcu otobüsü ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında İstanbul-Tekirdağ yolu kilitlendi.

Tekirdağ’da yolcu otobüsü taksi ile çarpıştı, trafik durma noktasına geldi

15 Temmuz 2018 10:33


Kaza, Tekirdağ-İstanbul karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 T 5646 plakalı ticari taksi ile aynı yönde giden 17 GC 777 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul’dan Tekirdağ yönüne trafik adeta durma noktasına geldi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği rahatlatmak için çalışma başlattı. Çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüs ve ticari araçta herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmaması ise çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. İki araç işlemlerin ardından yollarına devam ederken, trafik akışı da normale döndü.


Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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