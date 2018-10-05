Tekirdağ'da zabıtadan etiket, tarife ve fiyat denetimi

maddesi gereğince etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 6502 sayılı 'Tüketicinin Korunması Yasası'nın 54. maddesi gereğince ürün satışı yapan market ve iş yerlerini etiket, tarife ve fiyat listeleri yönünden denetledi. Denetlemelerde, 153 İhbar Hattı'na gelen şikayetler de değerlendirildi. Tekirdağ Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde market denetimi de gerçekleştirildi.

"Vatandaşlarımızın sağlığı en büyük önceliğimiz"

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin 7/24 görev başında olduklarını belirterek, "Tüketici haklarını ve gıda güvenliğini korumak amacı ile denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenli gıdalara ulaşması bizlerin en büyük önceliğidir" dedi.