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30 Ağustos 2018 13:02

Tekirdağ’da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Tekirdağ’da ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşku içerisinde kutlandı.

Tekirdağ’da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2018 13:02


Kutlamalara ilk olarak Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na Tekirdağ Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve siyasi partilerin çelenk sunmasıyla başladı. Ardından Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, sahilde bulunan Ordu Evi’nin yanında devam etti. Programda Vali Ceylan, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak halkı selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.


Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve resmi tören geçişi yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin geçişi protokol ve vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.


Törene, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muharip gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı.




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