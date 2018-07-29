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29 Temmuz 2018 22:54

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 11 yaralı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 11 yaralı

29 Temmuz 2018 22:54


Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu - Malkara karayolu Karababa Mahallesi yakınlarında Cihat Delen’in kullandığı 34 GR 4124 plakalı otomobil önce, önünde seyir halinde olan Zafer Daşkın’ın kullandığı 48 L 6672 plakalı otomobile, daha sonra karşı yönden gelen Ersan Turhan’ın yönetimindeki 59 ZS 704 plakalı otomobil ve Göktuğ Mürçak yönetimindeki 59 HS 202 plakalı otomobile çarptı.


Meydana gelen zincirleme kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan Özlem Turhan, Sevda Mürçak, Nazar Yıldırım, Hasan Emre Delen, Yıldıray Daşkın, Remziye Bilek ve Selma Yıldırım, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince, Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.




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