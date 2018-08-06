Tekirdağ’daki Malatyalılar kahvaltıda bir araya geldi

Tekirdağ’da bulunan Özcanlar Tesisleri’nde Tekirdağ Malatyalılar Derneği tarafından verilen sabah kahvaltısına Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Halk Sağlığı Grup Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, Tekirdağ Hakimleri Mücahit Göker, Hüseyin Şahin, Muhammed Güler, Tekirdağ’da görev yapan Dr. Alirıza İçel, Dr. Levent Can Mutlu, Dr. Ahmet Yolcu, Dr. İhsan Karslıoğlu, Dr. Damla İnce, Dr. Yurdagül İlgen, Dyt.Ezgi Güner, Av. Cem Karaca, Diş Hekimi Celal Erdoğan, Milli Eğitim Müfettişi Tülay Alkan, Okul Müdürleri Hulisi Tatar, Kemal Aydoğan, İsmail Karakaşlı, Bekir Behçet Yazıcıoğlu, Öğretim Görevlisi Kayhan Yılmaz, Üniversite personeli Resul Yılmaz, Gıda Mühendisi Seçil Ergül, Eczacı Turgut Sebzeci, Esnaf Adnan Evci, İstanbul Seyahat firmasının müdürü Mustafa Gönül ile aileleri katıldılar.

Tekirdağ Malatyalılar Derneği Başkanı Mehmet Barut, sabah kahvaltısında bir araya gelerek dostluk örneği vermek istediklerini belirterek, “Bundan sonra sık sık bir araya geleceğiz. Tekirdağ’da oturan Malatyalı sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Yaz tatili olması nedeniyle çok sayıda hemşerimiz memlekete ziyarete gittiler. Ama biz yine burada bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz” dedi.

Sabah kahvaltısında Malatyalılar adına konuşan Tekirdağ Halk Sağlığı Grup Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin ise, “Tekirdağ’da Malatyalılar olarak bizleri bir araya getiren Malatyalılar Derneği’ne teşekkür ediyoruz. Yeni hemşehrilerimiz aramıza katıldılar, onlara hoş geldiniz diyoruz. Malatyalılar bulundukları her yerde o bölgeye katkı vermişleridir. Tekirdağ’da bir araya gelerek dostluğun, kardeşliğin ve beraberliğin en güzel örneğini vermeye başladılar. Bizler burada bir aile gibiyiz, bundan sonra da bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kahvaltının ardından uzun süre sohbet eden Malatyalılar, yeniden buluşmak üzere ayrıldılar. Tekirdağ Malatyalılar Derneği’nin Tekirdağ’da ikamet eden Malatyalılar için Kurban Bayramı sonrasında Çanakkale’ye bir gezi düzenleyeceği de kaydedildi.