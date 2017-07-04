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04 Temmuz 2017 20:22

Tekirdağ’daki PKK terör örgütü operasyonu

Jandarma ekiplerinin, aldıkları “PKK terör örgütü mensuplarının Yunanistan’a kaçacağı” istihbaratı üzerine Tekirdağ-İpsala D110 karayolu İnecik mevkisinde yakalanan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Tekirdağ’daki PKK terör örgütü operasyonu

04 Temmuz 2017 20:22


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ankara merkezli bir organize suç örgütünün PKK’lı teröristleri 5 bin euro karşılığında yurt dışına çıkarmak üzere hazırlık yaptıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik mahallesi mevkisinde, Tekirdağ-İpsala karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisine operasyon düzenlendi. Burada gözaltına alınan M.Ş, A.A., Y.A., N.G. ve L.A., jandarmadaki işlemleri ve yapılan sağlık kontrollerinin ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.


PKK terör örgütü mensubu oldukları belirlenen ve haklarında arama kararı bulunan M.Ş, A.A., Y.A. ve N.G. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, L.A. ise serbest bırakıldı.




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