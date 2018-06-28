Tekirdağ’daki sel felaketi vatandaş kamarasında

Tekirdağ’da etkisini birden gösterip, kuvvetli bir şekilde yağan ve kısa bir sürede cadde ve sokakları adeta göle çeviren yağışlar, yolda seyir halinde olan araçlara zor anlar yaşattı.

Şiddetli fırtına ve yağmur, cadde ve sokak aralarını adeta dereye çevirirken, göle dönen yol ve caddelerde mahsur kalan araçlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Tekirdağ’da cadde ve sokak aralarında meydana gelen sel anını kaydeden kimi vatandaşlar da, canlı yayın yaptı. Bulundukları yerin durumu hakkında bilgi veren vatandaşlar uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.