Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 13:03

Tekirdağ’daki trafik kazalarının bilançosu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2016 yılında Tekirdağ’da meydana gelen 2 bin 202 trafik kazasında 119 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 713 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Tekirdağ’daki trafik kazalarının bilançosu açıklandı

21 Haziran 2017 13:03


TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet trafik kazası meydana geldi. Kazaların 997 bin 363 adedinin maddi hasarlı, 185 bin 128 adedinin ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu açıklandı. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75’i yerleşim yeri içinde, yüzde 25’i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.


Tekirdağ’da ise toplam 11 bin 964 adet trafik kazası meydana gelirken bunun 9 bin 762 adeti maddi hasarlı 2 bin 202 adeti ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.



Tekirdağ’da trafik kazalarında 119 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 713 kişi yaralandı


Türkiye’de 2016 yılında meydana gelen 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 bin 493 kişi kaza yerinde, 3 bin 807 kişi ise sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra hayatını kaybetti. 303 bin 812 kişi ise trafik kazasında yaralandı.


Tekirdağ’da meydana gelen 2 bin 202 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 119 kişi ölürken bunların, 66’sı kaza yerinde, 53’ü ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. 3 bin 713 kişi ise trafik kazasında yaralandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:24
  • Akşam :20:53
  • Yatsı :22:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!