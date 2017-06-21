Tekirdağ’daki trafik kazalarının bilançosu açıklandı

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet trafik kazası meydana geldi. Kazaların 997 bin 363 adedinin maddi hasarlı, 185 bin 128 adedinin ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu açıklandı. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75’i yerleşim yeri içinde, yüzde 25’i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Tekirdağ’da ise toplam 11 bin 964 adet trafik kazası meydana gelirken bunun 9 bin 762 adeti maddi hasarlı 2 bin 202 adeti ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

Tekirdağ’da trafik kazalarında 119 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 713 kişi yaralandı

Türkiye’de 2016 yılında meydana gelen 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 bin 493 kişi kaza yerinde, 3 bin 807 kişi ise sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra hayatını kaybetti. 303 bin 812 kişi ise trafik kazasında yaralandı.

Tekirdağ’da meydana gelen 2 bin 202 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 119 kişi ölürken bunların, 66’sı kaza yerinde, 53’ü ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. 3 bin 713 kişi ise trafik kazasında yaralandı.