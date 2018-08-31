Yunanistan’ın Sakız Adası’nda bu yıl 3-8 Eylül tarihinden yapılanacak olan Balkan Şampiyonası’nda Tekirdağ’dan 3 sporcu Türkiye’yi temsil edecek. Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Balkan Şampiyonası’nda, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nden Ege Ayyıldız Bayraktar, İlayda Şen ve Kutsal Güneş Kurnaz ay-yıldızlı forma için ter dökecek.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nden yapılan açıklamada, 3 sporcunun da yarışmaya hazır olduğu ve ülkeleri için elinden geleni yapacakları açıklandı.