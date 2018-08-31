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31 Ağustos 2018 11:31

Tekirdağ’dan 3 sporcu, Türkiye’yi temsil edecek

Tekirdağ’dan 3 yelkenci, Yunanistan’ın Sakız Adası’nda yapılacak olan Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Tekirdağ’dan 3 sporcu, Türkiye’yi temsil edecek

31 Ağustos 2018 11:31


Yunanistan’ın Sakız Adası’nda bu yıl 3-8 Eylül tarihinden yapılanacak olan Balkan Şampiyonası’nda Tekirdağ’dan 3 sporcu Türkiye’yi temsil edecek. Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Balkan Şampiyonası’nda, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nden Ege Ayyıldız Bayraktar, İlayda Şen ve Kutsal Güneş Kurnaz ay-yıldızlı forma için ter dökecek.


Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nden yapılan açıklamada, 3 sporcunun da yarışmaya hazır olduğu ve ülkeleri için elinden geleni yapacakları açıklandı.




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