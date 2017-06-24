Tekirdağ’ın 72 kilometre plajında bayram temizliği

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ’ın bütün tabii güzellikleriyle misafirlerimizi bekliyoruz, güzel bir tatil geçireceklerine inanıyorum" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki 72 kilometre uzunluğundaki plajların temizlik ve estetiğinin sağlanması açısından yoğun bir çalışma sarf edildi. 65 personel ve toplam 10 iş makinesi ile devam eden çalışmalar neticesinde bayram boyunca ziyaretçi akınına uğrayacak Mamaraereğlisi, Yenice, Süleymanpaşa ve Şarköy plajları tertemiz bir çevreye kavuşturuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Marmaraereğlisi sahilinde devam eden çalışmaları denetledikten sonra yaptığı açıklamada bütün Müslüman aleminin arife günü ve Ramazan Bayramı’nı kutladı. Albayrak, "Bu sene Büyükşehir Belediyesi olarak bütün sahillerin temizliğini biz üstlendik. Tekirdağ, biliyorsunuz iki denize komşu 6 ilden bir tanesi. 135 kilometre Marmara Denizi’ne, 2,5 kilometre de Saray ilçemizde Karadeniz’e komşuyuz. Marmara Denizi’nde yaklaşık 72 kilometre plajımız var bunun Marmaraereğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa plajlarının hepsinin temizliğini biz üstlendik ve bunun içinde her türlü ekipmana sahibiz" dedi.

"İlimizde 4 mavi bayraklı plaj bulunuyor"

Tekirdağ’ın, Büyükşehir Belediyesi statüsü kazandıktan sonra 3 yıl içinde yapılan çevre yatırımlarının şehrin turistik niteliğini arttırdığını anlatan Başkan Albayrak, "Bu sene 4 plajımızda mavi bayrağımız var, geçen sene 2 olan mavi bayraklı plaj sayısını 4’e çıkardık. Şarköy’ün iki plajında mavi bayrak vardı. Süleymanpaşa ilçesinin Altınova Mahallesi plajı ve Şarköy’ün Mürefte Mahallesi plajı bu yıl mavi bayrak kazanan iki plajımız oldu. Bu mavi bayrakları kazanmanın çok zor ama kaybetmenin çok kolay olduğunu öğrendik bu yüzden bunları kaybetmemek için bütün tedbirlerimizi aldık. Kum temizleme makineleri, gözetleme kuleleri ayrıca can kurtaranlarımız var bu sene plajlarımızda. Tüm Tekirdağ’da sahillerden ve denizden faydalanan tüm vatandaşlara hayırlısı olsun diyorum" diye konuştu.

"Tekirdağ’a bekliyoruz"

Tekirdağ’ın popülerliğinin gittikçe arttığını dünyaca ünlü uluslararası bir yayın kuruluşu tarafından Türkiye’nin yaşanabilir şehirleri listesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından 4’üncü sırada geldiğini hatırlatan Başkan Albayrak, "Bizim hedefimiz, Marmaraereğlisi’nden Şarköy’ün çıkışına kadar bütün sahillere mavi bayrak almak. Tekirdağ’ın doğal güzellikleri bütün vatandaşlarımıza açıktır. Tekirdağ’a bekliyoruz, güzel tatiller geçireceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Marmaraereğlisi sahilindeki vatandaşlardan, Mehmet Mutuğ’da, her yıl severek tatil için İstanbul’dan Tekirdağ’a geldiğini anlatarak, "Ben 20 yıldır buraya geliyorum. Ama bu zamana kadar böyle bir çalışma göremedik. Sahillerimiz harika oldu, çalışmalar çok güzel. Yol yapıldı, yürüyüş yolları var, akşamları saat 01.00’e kadar herkes yürüyebiliyor. Sabahları erken saatlerde sahilde yürüyor millet. Yapılan her şeyden memnunuz yani" diye konuştu.

Marmaraereğlisi sahilinin minik ziyaretçilerinden Elif Duru Aydın ise, Sultanköy’de olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada arkadaşlarım ile denize giriyoruz, oyunlar oynuyoruz, kumsalda oyunlar oynuyoruz, yani çok güzel oluyor" dedi.

Başkan Albayrak, sahil temizlik çalışmalarını incelemelerinin ardından bir süre sahildeki vatandaşlar ile sohbet ederek vatandaşların dilek ve önerilerini dinledi.