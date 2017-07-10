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10 Temmuz 2017 13:42

Tekirdağ’ın Bulgar işgalinden kurtuluşu anılacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Tekirdağ’ın Bulgar işgalinden kurtuluş programı ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ’ın Bulgar işgalinden kurtuluşu anılacak

10 Temmuz 2017 13:42


Süleymanpaşa Belediyesince 13 Temmuz Tekirdağ’ın Bulgar işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümü nedeniyle Sahil Atatürk Anıtı çelenk koyma ve anıt pano açılışı yapılacak. Düzenlenen anma etkinliği ve panel ile ilgili olarak basın mensuplarını bilgilendirmek üzere, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral başkanlığında, Sahil Ek Hizmet Binası’nda basın toplantısı düzenlendi.


Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Güral, tarih bilincini canlandırmak, şehrin tarihi hakkında unutulanları hatırlatmak amacıyla Tekirdağ’ın Bulgar işgalinden kurtuluşunu anmaya karar verdiklerini belirtti. Balkan savaşları sırasında 11 Kasım 1912 ve 13 Temmuz 1913 tarihleri arasında Tekirdağ’ın 9 ay süreyle Bulgar işgalinde kaldığını ifade eden Güral, “Düşman işgali altındaki topraklarımızdan 13 Temmuz 1913’de komutan Kuşçu Eşref Paşa kumandanlığında, denizci ve akıncı birliklerinin, denizden ve karadan çıkartmasıyla kurtuluş gerçekleşmiş. Bu süreç içerisinde şehrimiz birçok acıya sahne olmuştur” dedi.


Yaşanan acıların bir kitapta hikayeleştirerek anlatıldığını aktaran Güral, “Savaşlar ve işgaller maalesef çok kötü. Amacımız, bir yarayı kaşımak değil, tarihten ders alıp, barış içinde yaşamanın önemini vurgulamak. Barış içinde yaşadığımız birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürüce mutluyuz. Düsturumuz, yurtta barış, dünyada barış. Bunu, ömrünü savaş cephelerinde geçirmiş, büyük asker, devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk söylemiş” ifadelerini kullandı.


Basın mensuplarının etkinlik ile ilgili sorularını da yanıtlayan Güral, anma programıyla ilgili bilgiler verdi. Güral, tarafından verilen bilgiye göre, anma programında gerçekleştirilecek anma töreni kapsamında saat 10.00’da sahilde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konularak Anıt Pano açılışı gerçekleştirilecek. Denizden çıkartma yapanların anısına, denize karanfiller bırakılacak. Sahildeki törenin ardından Saat 11.00’de Tekirdağ Belediye İş Merkezi’nin en üst katındaki Büyükşehir Kent Konseyi binasında, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Nuran Koltuk, Tekirdağ Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Işıkgör ve Gazeteci ve Araştırmacı Yazar Şerif Baysalan’ın katılımıyla Tekirdağ’ın Bulgar işgalinden kurtuluşu ile ilgili bir panel düzenlenecek.




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