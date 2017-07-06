Tekirdağ’ın Bulgar işgalinden kurtuluşu törenle kutlanacak

13 Temmuz 2017 Perşembe günü, sahildeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ve Anıt Pano açılışı ile başlayacak anma töreni, gerçekleşecek panelle devam edecek.

İşgalden kurtuluşun 104’üncü yıl dönümü kutlanacak

Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ’ın Bulgar işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünde anma töreni düzenleyecek. Anma töreni kapsamında saat 10.00’da sahilde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konularak Anıt Pano açılışı gerçekleştirilecek.

Törenler panelle devam edecek

Sahildeki törenin ardından Tekirdağ Belediye İş Merkezi’nin en üst katındaki Büyükşehir Kent Konseyi binasında Tekirdağ’ın Bulgar işgalinden kurtuluşu ile ilgili bir panel düzenlenecek. Panelde Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Nuran Koltuk, Tekirdağ Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Işıkgör ve duayen Gazeteci ve Araştırmacı Yazar Şerif Baysalan sunum yapacak.

"Tüm halkımızı davet ediyorum"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Balkan Savaşları sırasında düşman tarafından işgal edilen toprakların 13 Temmuz 1913’te geri alındığını ifade ederek, "Tekirdağ’ın düşmanla çarpışarak bağımsızlığını elde ettiği 13 Temmuz tarihi, hak ettiği ilgiyi görmeye başladı. Şehrimizin tarihini daha iyi öğrenme imkanı olarak bu tarihi önemsiyorum ve bu yıldan itibaren belediye olarak her yıl 13 Temmuz’u bir kurtuluş günü olarak kutlayacağımızı belirtmek istiyorum. Tüm halkımızı kutlama törenimizde ve panelimizde görmeyi arzu ediyorum" dedi.