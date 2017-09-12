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12 Eylül 2017 15:50

Tekirdağ’ın ciğerleri yandı

Tekirdağ’da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında 10 hektarlık alan yandı.

Tekirdağ’ın ciğerleri yandı

12 Eylül 2017 15:50

Yangına müdahale etmek için itfaiye, jandarma, helikopter ve sağlık ekipleri seferber oldu.


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi Şarköy yolu üzerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanda piknik yapan vatandaşlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangına, 5 Orman Genel Müdürlüğü aracı, 10 itfaiye aracı ve havadan 2 helikopter müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın 4 saat süren müdahalenin ardından söndürülürken, 10 hektarlık ormanlık alan yok oldu. Ormanlık alanda araştırma yapan jandarma ekipleri piknikçilerin malzemeleri ile karşılaştı.



"Bizim de içimiz yandı"


Yoldan geçerken piknikçilerin kim olduğunu fark edemediğini ifade eden Mehmet Ürke, "Burada arı çiftliğim var hemen aşağıda. Yangın yolu sarmıştı yangını söndürmek için suları doldurdum getirdim o arada kaçmış yalnız görseydim yakalayacaktım. Parmak izi orada mobese giriş çıkışları var. O kolay iş Allah’ın izniyle o yakalanacağı kolay iş. Yalnız burada büyük bir zarar oldu. Bizim de içimiz yandı" dedi.


Yangın nedeniyle kapanan Kumbağ Şarköy yolu yangının kontrol altına alınmasının ardından trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri yangına neden oldukları öne sürülen piknikçilerin bulunması için çalışma başlattı.




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