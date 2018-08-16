Tekirdağ’ın deniz ve göletleri temiz

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Barbaros ve Altınova arasında kalan kıyı şeridi boyunca yapılan denetime TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa da katıldı. Genel Müdür Başa’ya Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sema Kurt eşlik etti. Kıyı ve deniz denetimi hakkında kısa bir bilgilendirme sağlayan Sema Kurt, “İçme suyu havzalarımızdaki su kaynaklarımızı etkileyecek kaçak deşarj olup olmadığını kontrol ediyoruz. Denizlerimizin kirlenmesine sebep olacak kaçak deşarjların da kontrollerini yapmaktayız. İlgili kurumlarla koordine halindeyiz. Özellikle yaz aylarında denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Karşılaşılan olumsuz durumlarda ilgili kurumlar bilgilendirilerek gerekli işlemler yapılmaktadır. Tekirdağ bir sahil kenti ve Tekirdağ’ın tüm sahil şeridinde kıyı denetimleri yapıyoruz” dedi.

“Atıksu arıtma tesislerimizde arıtma işlemi yaptıktan sonra deşarj ediyoruz”

Genel Müdür Başa yapılan denetimin ardından yaptığı açıklamada, “TESKİ olarak denize doğrudan arıtılmamış atıksu deşarj etmiyoruz. Atıksu arıtma tesislerimizde arıtma işlemi yaptıktan sonra deşarj ediyoruz. Bu sebepten dolayı Tekirdağ kıyılarında deniz suyu kalitesinde dönemsel olarak yaşanan kötüleşmelerde TESKİ’nin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fakat bazen denize yakın ev ve sitelerden denize kaçak deşarj yapılabiliyor. Ayrıca denizlerde faaliyet gösteren limanlar ve deniz taşıtları da bu konuda etkin rol oynuyor. TESKİ olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Atıksu kaynaklı kaçak deşarjların önüne geçmek amacıyla denetim teknemizle kontrollerimizi sağlıyoruz. Önceden böyle bir imkânımız yoktu. Kıyı ve gölet denetimlerinin çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Denetimlerimiz periyodik olarak devam edecektir. Kısa bir süre sonra Marmaraereğlisi Türkmenli Göletinde de denetim yapacağız. Denizlerimizin kirlenmemesi için diğer tüm kurumlar ve vatandaşlarımız çok duyarlı olmalı” dedi.

Başa, çalışmalarda emeği geçen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelini tebrik ederek, TESKİ olarak sağlam altyapı sağlam gelecek ilkesiyle çalışarak, çevreye duyarlı bir şekilde çalışmalarımızı yürüttüklerini belirtti.