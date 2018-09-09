Tekirdağ’ın dört bir yanını fotoğrafladılar

3 farklı rotada Photo Safari gerçekleştirilen Photo Safari’de şehir içi, Bağ Rotası ve Uçmakdere olmak üzere üç farklı rotada her gün 2 kez olmak üzere fotoğraf tutkunlarının kayıtları alındı. 1. rotada Kumbağ çamlık üstü, Yeniköy Çeşme Başı ve Ganos piknik alanı, 2. rotada Barel, Umur Bey ve Barbare Bağ Evleri, 3. rotada ise Süleymanpaşa şehir içinde özgün tur düzenlendi.

Seçici kurul fotoğrafları değerlendirecek

8 Eylül Pazar günü 3 rota da sona ererken, çekilen fotoğrafların en son 9 Eylül Pazar günü saat 17.00’ye kadar teslim edileceği, seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirmede birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, mansiyona bin TL ve Süleymanpaşa Belediyesi Özel Ödülü olarak da bin TL ödül verileceği açıklandı.

11 Eylül’de duyurulacak yarışmada ayrıca 30 fotoğrafa 300’er TL sergileme ödülü verilecek.