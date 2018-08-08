Tekirdağ’ın ekonomisi mercek altına alındı

Tekirdağ Valiliğince Tekirdağ’ın ekonomik durumu ve potansiyeli ile Tekirdağ sanayisi ve ekonomisinin genel durumu, Marmara bölgesindeki ve ülkedeki durumun mercek altına alınarak gelecek vizyonunun değerlendirildiği “2018 yılı Tekirdağ Ekonomi Günleri Toplantısı” gerçekleştirildi.

Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal yaptığı sunumda, Tekirdağ sanayisinin ülkedeki ve bölgedeki yeri, Tekirdağ’ın sanayisinin sektörler ve alt sektörler itibarıyla genel durumu, Tekirdağ sanayisinin yüksek teknolojiye geçişiyle ilgili yürütülen çalışmalar, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin durumu ve ekonomik veriler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"Bölgedeki potansiyeli arttırmamız gerekiyor"

Programda konuşan Vali Ceylan, "İlimizdeki ekonomik potansiyeli değerlendirmek, mevcut durumumuzu ve gelecek vizyonumuzu değerlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Tekirdağ tarımın yanında istihdam ve ekonomi potansiyeli açısından sanayiye dayalı bir il. Bu açıdan ilimizde katma değeri yüksek ürünlerle bölgedeki potansiyeli arttırmamız gerekiyor. Ar-Ge durumumuz iyi durumda fakat yeni çalışmalarla potansiyeli geliştirmemiz gerekiyor. Savunma, ilaç, tekstil ve teknoloji ürünleri için valiliğimiz, üniversitemiz, sektör temsilcilerimiz, ticaret ve sanayi odalarımız ile işbirliği yaparak çalışmalar sürdürülüyor" dedi.

Program, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Programa Vali Mehmet Ceylan, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, ilçe kaymakamları, Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.