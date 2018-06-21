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21 Haziran 2018 12:36

Tekirdağ’ın en büyük camisi bir hayırsever tarafından yaptırılıyor

Tekirdağ’ın en büyük camisinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tekirdağ’ın en büyük camisi bir hayırsever tarafından yaptırılıyor

21 Haziran 2018 12:36


Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde, Tekirdağlı hayırsever Saffet Konmaz tarafından tüm masrafları karşılanan caminin temel atma töreni yapıldı.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yanında devlet arsası üzerinde yapılacak olan cami Tekirdağ’ın en büyük camisi olacak. Dört minareli olarak planlanan caminin temel atma törenine İl Müftüsü İsmail İpek, hayırsever Saffet Konmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Temeli atılan camiye Tekirdağlı hayırsever Saffet Konmaz’ın ismi verildi.


Kurban kesilmesiyle başlayan "Saffet Konmaz Camii Temel Atma Töreni" Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek’in yaptığı dua ile son buldu.




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