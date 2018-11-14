Tekirdağ'ın kurtuluş resepsiyonu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 13 Kasım Tekirdağ'ın kurtuluşunun 96. yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenledi.

Süleymanpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleşen resepsiyonunda Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Enez Kaplan, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, il protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri ile basın mensupları yer aldı.

"Atatürk'ün ilke ve devrimleri en önemli rehberimizdir"

Resepsiyon Tekirdağ'ın kurtuluşu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin göreve geldiği 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmaların anlatıldığı iki ayrı filmin gösterimi ile başladı. Tanıtım filmleri katılımcılardan büyük ilgi gördü. Film gösteriminin ardından açılış konuşmasını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak gerçekleştirdi. Başkan Kadir Albayrak, tüm katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, "İlk günkü heyecanımızla, gecemizi gündüzümüze katarak hizmet verdiğimiz güzel Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılını coşku içerisinde kutlamanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Özgürlük ve bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermeyen Türk milleti, Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, vatanımızı elimizden almak isteyen emperyalist devletlerin ordularını bozguna uğratmıştır. Türk milletinin genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla mücadele ettiği Kurtuluş Savaşı tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir destandır. Kahraman Türk milletinin evlatları olarak geçmişte yaşanan acı olaylardan aldığımız ders ve ilhamla vatan sevgisini her zaman yüreğimizde canlı tutuyor ve bunu yeni nesillere aktarıyoruz. Milletin ortak hafızasına büyük önem veren Ata'mız, ‘Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur' diyerek bu konuya dikkat çekmiştir. Bugün bizler ülkemizde mutlu, gururlu ve onurlu bir şekilde yaşıyorsak, bunu vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimize ve kahramanca mücadele eden gazilerimize borçluyuz. Ağır bedeller ödenerek kurtarılan vatanı korumak ve Ata'mızın mirasına sahip çıkmak tüm yurttaşlarımıza düşen önemli bir görevdir. Cumhuriyet nesilleri olarak her karışı şehit kanıyla sulanan güzel vatanımızın değerini bilmeli ve ülkemizi çağdaş uyarlık düzeyinin üstüne çıkarmalıyız. Yurdumuzun kurtarıcısı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu; Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri en önemli rehberimizdir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler Ata'mızın fikir ve öngörülerinin ne kadar doğru ve ne kadar evrensel olduğunu pek çok kez göstermiştir. Bu yüzden de millet olarak yeni bir lider arayışımız yoktur. Atatürk'ün düşünceleri geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu inançla, tüm Tekirdağ halkının Kurtuluş Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehit ve gazilerimiz saygı, özlem ve rahmetle anıyorum" dedi.

13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Yıldönümü Resepsiyonu, Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile son buldu.