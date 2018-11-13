Tekirdağ'ın kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlandı

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlandı.

Tekirdağ Valilik meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda, anıta çelenk sunuldu. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün anısına konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz yine bir 13 Kasım'da güzel Tekirdağımızın kurtuluşunun 96. yıldönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet nesilleri olarak özgürlük, bağımsızlık ve demokrasimizi milletimizi sizin önderliğiniz de gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesine borçluyuz. Cumhuriyetimizin en önemli değerlerimiz olduğu bilinciyle bizlere emanet ettiğiniz güzel vatanımıza sahip çıkıyoruz ve hiç şüpheniz olmasın ki bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma hedefi ile yürüdüğümüz çağdaşlaşma yolunda ilke ve devrimleriniz en büyük rehberimizdir. Tekirdağ halkı olarak her zaman ve her koşulda güzel vatanımızı koruyacağımıza ve cumhuriyeti yaşatacağımıza söz veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şahsınız olmak üzere silah arkadaşlarınızı canlarını vatanımız uğruna feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Başkan Albayrak'ın konuşmasının ardından kutlama etkinliği folklor ekibinin gösterileri ile son buldu.