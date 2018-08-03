Tekirdağ’ın nüfusu her yıl bir ilçesi kadar artıyor

Albayrak, "Tekirdağ’ın nüfusu her sene bir Şarköy ya da Hayrabolu kadar artıyor" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymapaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nde kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi. TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Oral Karakaya’nın da bulunduğu toplantıda değerlendirmede bulunan Başkan Albayrak, Tekirdağ’ın büyükşehir olmasıyla birlikte yapılan yatırımlara, gelişen nüfusa ve hizmetlere değindi.

"Tekirdağ’ın nüfusu her sene bir Şarköy ya da Hayrabolu kadar artıyor"

Göreve geldiği günden bu yana Tekirdağ’ın nüfusunun 133 bin 500 kişi artığını belirten Albayrak, "30 Mart 2014’te bu göreve geldiğimiz zaman Tekirdağ’ın nüfusu 874 bin 475 idi. 2017 adrese dayalı kayıt sisteminde ise 1 milyon 500 464. Yani bu 4 yıl içerisinde Tekirdağ Büyükşehir ilinin nüfusu 133 bin 500 oldu. Bu demektir ki bu 133 bin 500 kişiyi nasıl izah etmek gerekiyor? Yaklaşık yılda 15 bin doğum 5 bin ölüm meydana geliyor. Yani 10 bin orada 25 bin de Tekirdağ göç alıyor, Tekirdağ’ın nüfusu her sene bir Şarköy ya da Hayrabolu kadar artıyor ve ortalama Türkiye’de 1,20, Türkiye toplam nüfus artışında bazen birinci sırada bazen ikinci sırada böyle bir özelliğimiz var. Bu şu anlama geliyor; bu 4 yıl içerisinde 133 bin 500 nüfus Tekirdağ’da arttığına göre bu nüfusa yılda 7 milyon metreküp su kullanmak zorundasınız. Yaklaşık olarak da her sene 5 bin öğrencilik derse ihtiyaç vardır yani 30 tane 40 tane okul yapmak gerekiyor. Tekirdağ’ın bu özelliği dolayısıyla da çok güzel hizmetler alması gerekiyor. Burada devletin de yapması gereken büyük yatırımlar var, büyükşehirin de yapması gereken büyük yatırımlar vardır" dedi.

"İlk senenin çok verimli olduğu söylenemez"

Tekirdağ’ın büyükşehir olmasıyla ilk yılda istenen verimin alınmadığına değinen Albayrak, "Tabii büyükşehrin ilk 1 senesini çok verimli olduğu söylenemez onu gayet net söylüyorum. Sistemin oluşması, daire başkanlıklarının oturması, genel sekreter, TESK’nin oluşması sonuç olarak geldiğimiz noktada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 4 bin 340 çalışanı var. Taşeronun, memuru, işçisi bağlı şirketlerdeki şoförü veya diğer çalışanları yani bir nevi holding. Bu görevin, bu sistemin oturulması zaman alıyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum örneğin Süleymanpaşa Belediyesi, Ekrem Bey şu anda 38’inci belediye başkanı. Çorlu 36 belediye başkanı veya Malkara’da Ulaş bey 24’üncü belediye başkanı. Yani bu 38 dönem vatandaş aynı yerel yönetim modülü ile çalışmaya başladı, ilçe belediye başkanları sistemin tam hakimi, her şey onlardan sorulur" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 75’i Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmakta"

Büyükşehir olunmasıyla birlikte Tekirdağ’da değişikliklerin olduğunu ve bunlara alışmasının zaman aldığını da söyleyen Albayrak, "30 Mart 2014’te geldiğimizde Tekirdağ büyükşehir olmuş 257 köy mahalleye dönmüş, belediye beldeleri kalktı mahalle olmuş, Çorlu ikiye ayrılmış Çerkezköy ikiye ayrılmış ve 11 ilçemiz olmuş. Bütün bu sistemin içerisinde yüzde 75’i Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmakta. Bunu oturması için de bir zaman gerekiyor ve bu sistemle ben açık söylüyorum; ilk 3 sene bir fabrika müdürü gibi çalıştık ama son iki sene gerçekten büyükşehirin gücünü de görerek, potansiyelini görerek, verdiği avantajını da görerek bir büyükşehir belediye başkanı olarak çalışıyoruz. Şimdi bu sistem olurken, en büyük zorlandığımız konu açık söylüyorum, altyapı hem büyükşehirin hem TESKİ’nin yatırımlara ortaya koyduğumuz zaman yaklaşık 1 milyon bir kar. Yaklaşık 175 proje, yani bu bile yetmiyor. Açık söylüyorum, bu kadar daha yatırım yapsak Tekirdağ’a yetmez. Bunu söylerken sadece Tekirdağ merkez söylemiyorum, bütün ilçeleri söylüyorum sadece Süleymanpaşa’da 610 kilometre altyapı yaptık. Konuyla ilgili son olarak sadece Tekirdağ Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde 60 kilometrelik yeraltı döşemesi yaptık" açıklamasında bulundu.

Değerlendirme toplantısı Başkan Albayrak’ın konuşmasının ardından basın mensupların sorularının cevaplandırılmasının ardından son buldu.