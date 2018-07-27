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27 Temmuz 2018 12:53

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

27 Temmuz 2018 12:53

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


İncelemeler kapsamında Başkan Kadir Albayrak, Saray ilçesinde çalışmaları devam eden Saray Kültür Merkezi, Saray Caddesi, Millet Caddesi ve Çevre Yolu Caddesinde incelemelerde bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. Zeki Gürcün, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil ve şube müdürleri ile birlikte proje alanlarını gezen Başkan Kadir Albayrak, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Başkan Kadir Albayrak, incelemelerin ardından Saray ilçesine bağlı Küçükyoncalı, Çayla ve Kurtdere Mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Başkan Albayrak, talep ve ihtiyaçları dinledi. Vatandaşlar belediye çalışmaları ile ilgili kendilerine bilgi veren Başkan Albayrak’a teşekkür ettiler. Küçükyoncalı sakinleri mahalleye kazandırılan halı sahadan dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Başkan Albayrak, Tekirdağ’ın en iyisini hak ettiğini belirterek aralıksız olarak çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.




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