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24 Mayıs 2018 16:40

Tekirdağ’ın tarihi yapıları için üretilen koruma projeleri değerlendirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Tekirdağ’ın Tarihi Yapıları için Üretilen Koruma Projeleri" ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ’ın tarihi yapıları için üretilen koruma projeleri değerlendirildi

24 Mayıs 2018 16:40


Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ÇEKÜL Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin, ÇEKÜL Vakfı kurucularından Yönetmen Hasan Özgen, ÇEKÜL Vakfı üyeleri, akademisyenler ve Büyükşehir Belediyesi personelleri katıldı.


Toplantıda Tekirdağ’ın Tarihi Yapıları için Üretilen Koruma Projeleri ile ilgili sunumlar yapılarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin konu ile ilgili çalışmaları değerlendirildi. Toplantı sonrasında Başkan Kadir Albayrak, Prof. Dr. Metin Sözen’e, tarihe verdiği önem ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin projelerine verdiği destekten dolayı plaket takdim etti.




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