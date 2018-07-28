Tekirdağlı çiftçi, dolandırıcının 50 bin liralık oyununu bozdu

Telefon dolandırıcısı, Demircili Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki çiftçi Mehmet Emin Gürlük’ü arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, Emin Gürlük’e bankada parasının bloke olduğunu, polisler olarak kurtardıklarını ifade ederek, hesabına 50 bin lira para yatırmasını istedi.

Emin Gürlük, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişinin tezgahına düşmedi. Sert bir dille tepki göstererek telefonu kapatan Gürlük, vatandaşların telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmemeleri konusunda uyanık olmaları çağrısında bulundu.