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Tekirdağlı çocuklar “Macera Maratonu” etkinliğinde buluşuyor

Boyner Macera Maratonu, bu yıl Tekirdağ’da devam ediyor.

Boyner Macera Maratonu, bu yıl Tekirdağ'da devam ediyor.


27-28-29-30 Eylül tarihlerinde Tekirdağ'da bulunan Tekira AVM'de yapılacak etkinlikte çocuklar hem yarışacak hem de doyasıya eğlenme fırsatı bulacak.


Minikler, 27 Eylül Perşembe ile 30 Eylül Pazar tarihleri arasında etkinlik alanında yapılacak Macera Maratonu'nda, neşe dolu anlar yaşayacak. Dört gün sürecek etkinlik 12.00 ile 18.00 saatleri arasında, 7-14 yaş grubu çocuklara açık olacak ve 1'er saatlik seanslardan oluşacak.


Etkinlik alanına kurulacak oyun parkurunda çocuklar, atlama, zıplama, sürünme, top atma, puzzle gibi etaplarda kendi yaş gruplarındaki rakipleriyle yarışmanın deneyimini yaşayacak.


Macera Maratonu'nu tamamlayan tüm çocuklar madalya ve sürpriz hediyeler kazanacak.

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