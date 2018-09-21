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Tekirdağlı güreşçi, Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Tekirdağ’dan ’Plaj Güreş Türkiye Şampiyonası’na katılan Damla Kör, ikinci oldu.

Tekirdağ'dan 'Plaj Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan Damla Kör, ikinci oldu. Kör, Dünya Güreş Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecek.


Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 'Plaj Güreş Türkiye Şampiyonası', Muğla'nın Sarıgerme ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tekirdağ'dan müsabakalara katılan 45-50 kg'da Damla Kör, şampiyonada Yıldız Kadınlar kategorisinde ter dökerek. Başarılı sporcu, Türkiye şampiyonluğu 2.'lik kürsüsüne çıkmayı başardı.


Damla Kör, önümüzdeki ay içerisinde 6-7 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve Türkiye'nin ev sahipliğindeki Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

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