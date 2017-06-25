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25 Haziran 2017 11:35

Tekirdağlı judocu, Avrupalı rakiplerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor

Daha önce çeşitli müsabakalarda birçok başarıya imza atan Tekirdağlı Milli Judoculardan Muhammet Mustafa Koç, Litvanya’da yapılacak Ümitler Avrupa Ferdi ve Takımlar Şampiyonası’nda rakiplerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Tekirdağlı judocu, Avrupalı rakiplerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor

25 Haziran 2017 11:35


Litvanya’nın Kaunas kentinde 28 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Ümitler Avrupa Ferdi ve Takımlar Şampiyonası’nda Tekirdağ’ın Milli Judocularından Muhammet Mustafa Koç, rakiplerinin karşısına çıkmak için sabırsızlıkla gün sayıyor.


Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Daha önceki müsabakalarda da bir çok başarıya imza atan ay-yıldızlı sporcumuz Mustafa Koç’a Ümitler Avrupa Ferdi ve Takımlar Şampiyonası’nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzce başarılar diliyoruz” denildi.




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