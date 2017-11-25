Tekirdağlı kadınlar "Şiddete Hayır" dedi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tuğlalı Parkta toplanan Kadın Platformu üyesi kadınlar, "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yazılı pankart açtı. Yaklaşık 50 kadının bir araya geldiği Tuğlalı Parkta Grup adına platformu üyesi Filiz Çetin açıklama yaptı.

Kadınların huzurlu güvenli yaşayacağı bir dünya istediğini dile getiren Filiz Çetin, "Kadınlar, dünyanın dört bir yanında her türlü olumsuzluğa karşı dayanışma halinde olup seslerini yükseltiyorlar. Biz kadınlar huzur içerisinde güvenle yaşayabilecekleri bir dünya istiyoruz. Şiddet, ne biçimde olursa olsun kadınların hayatına korku ve güvensizlik sokmakta. Temel, hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellemektedir. Kadına şiddet son bulsun artık" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından kadınlar sloganlar eşliğinde dağıldı.