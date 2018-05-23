Tekirdağlı öğrenciler sağlık ve başarıya yüzüyor

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen proje kapsamında Atatürk Olimpik Havuzunda yüzme derslerine katılan öğrencileri ziyaret etti. Proje ile ilgili öğretmenlerden bilgi alan Ulusan, projede gönüllü olarak görev yapan velilerle projeyle ilgili sohbet etti. Velilerin ve öğrencilerin projeden memnun olduklarını ifade etmeleri üzerine, Ulusan, "Projemiz önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da devam edecek" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’a, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Aydın, proje sorumluları Beden Eğitimi Öğretmenleri Sevil Dere ve Faruk Esen eşlik etti ve proje ile ilgili bilgi verdi.