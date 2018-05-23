Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 11:20

Tekirdağlı öğrenciler sağlık ve başarıya yüzüyor

Tekirdağ’da "Sağlığa ve Başarıya Yüzüyoruz" projesi kapsamında yüzme dersleri başladı.

Tekirdağlı öğrenciler sağlık ve başarıya yüzüyor

23 Mayıs 2018 11:20


Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen proje kapsamında Atatürk Olimpik Havuzunda yüzme derslerine katılan öğrencileri ziyaret etti. Proje ile ilgili öğretmenlerden bilgi alan Ulusan, projede gönüllü olarak görev yapan velilerle projeyle ilgili sohbet etti. Velilerin ve öğrencilerin projeden memnun olduklarını ifade etmeleri üzerine, Ulusan, "Projemiz önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da devam edecek" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’a, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Aydın, proje sorumluları Beden Eğitimi Öğretmenleri Sevil Dere ve Faruk Esen eşlik etti ve proje ile ilgili bilgi verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç