Tekirdağlı öğrenciler tatili basketbol yaz okuluyla değerlendiriyor

Tekirdağ’da 7 ile 13 yaş arası çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faaliyete geçen Basketbol Yaz Spor Okullarında yaz tatilini değerlendirerek spor yapıyor. Basketbol Yaz Spor Okullarında çalışmalarına devam eden sporcuları yerinde izlemeye giden Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş ve Spor Şube Müdürü Abdülkerim Kasap, basketbola gönül vermiş çocuklara çalışmalarında başarı temennilerinde bulundu.

Basketbol Yaz Spor Okulu çalışmaları antrenör Özlem Balta gözetiminde; 7-8-9 yaş grubu için pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 12.00- 13.00 arası, 10-11 yaş grubu için pazartesi günü saat 13.00-14.00 çarşamba ve Cuma günleri saat 11.00-12.00 arası 12-13 yaş grubu için ise pazartesi günü saat 14.00-15.00 çarşamba ve cuma günleri saat 10.00-11.00 arası devam ediyor.