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01 Ağustos 2018 10:23

Tekirdağlı öğrenciler tatillerini cimnastik yaz okulunda geçiriyor

TEKİRDAĞ (İHA) – Yaz tatillerinin değerlendirmek isteyen Tekirdağlı öğrencilerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz olarak hizmete sunduğu cimnastik yaz okullarına ilgisi devam ediyor.

Tekirdağlı öğrenciler tatillerini cimnastik yaz okulunda geçiriyor

01 Ağustos 2018 10:23


Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz Cimnastik Yaz Okulu Okullarında spor yapan öğrenciler yaz tatillerini verimli şekilde geçirmeye devam ediyor. Cimnastik Yaz Spor Okulları’nda sosyalleşme imkanı bulan genç sporcular aynı zamanda bedensel yeteneklerini ve cimnastik sporuna olan eğilimlerini keşfediyor. Antrenmanlar; salı ve cuma günleri 7-15 yaş grubu için 10.00-11.00 saatleri arasında, 3-6 yaş grubu için saat 11.00-12.00 saatleri arasında Tekirdağ Merkez Gençlik Merkezinde gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada; cimnastik sporu ile tanışmak isteyenleri kayıtları sezon boyunca devam edecek olan Cimnastik Yaz Spor Okullarına bekliyor.




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