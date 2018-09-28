Tekirdağlı pasta ustası 1. oldu

Ankara'da bir araya gelen pasta ustaları, 2. Uluslararası Master Of Cake Başkent Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali'nde hünerlerini sergiledi. Festivalde minyatür kategorisinde yarışmaya katılan Tekirdağlı pastacı birinci olarak altın madalya kazandı.

Bu yıl ikincisi Ankara'da düzenlenen 'Uluslararası Master Of Cake Başkent Pasta Yarışması ve Pastacılık Festivali', pastacıları bir araya getirdi. Avrupa ülkeleri, İran, Irak ve Azerbaycan gibi ülkelerden de 500'e yakın pastacının katılım sağladığı festivalde 140 pasta jüri önüne çıkarıldı.

Minyatür kategorisinde birinci oldu

Pasta ustalarının hünerlerini sergilediği etkinlikte minyatür kategorisinde yarışmaya katılan Pasta Şefi Dilek Pehlivan yaptığı çalışma ile altın madalya kazandı. Tamamının el işçiliği ile yapıldığı ‘Gizemli Raflar' isimli çalışma, özgün tasarımı, konusu, hassas işçiliği ve gerçeğe yakın dokusu ile festivalin en dikkat çeken çalışması arasında yer aldı. Özgün tasarımların sergilendiği pasta yarışmasının jürileri arasında Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Genel Sekreteri Bayram Özrek, Lefkoşe Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Zihni Türksel, dünyada beş altın madalyayı tek bir yarışmada aynı anda alan Türk Şef Tuba Geçkil, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) kurucu Başkanı Haşim Demirtaş ve Dünya Aşçılar Federasyonu üyesi Jeton Taravari yer aldı.