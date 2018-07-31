Tekirdağlı sporcudan Türkiye Yol Şampiyonası’nda duble zafer

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Argon 18 Türkiye Yol Şampiyonası sona erdi. Şampiyona’da Ozan Özlem’in Master 35’teki Türkiye 3’üncülüğünün ardından Mutlu Erçevik, Master 40’ta hem bireysel zamana karşı hem de Yol Yarışında Türkiye Şampiyonu olurken bu kategorinin en iyisi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Erçevik, "Geçtiğimiz yıl sakatlığım nedeniyle yer alamadığım Türkiye Şampiyonası sezon başından beri hedeflediğim en önemli yarışlardan biriydi benim için. Sporcularım ile birlikte iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Kendi yarış performansımdan ziyade sporcularımdan Ozan Özlem’in Türkiye 3’üncüsü olması, sadece üç ay önce antrenmanlara başlattığım İsmail Demir’in ise Elit Erkeklerde birçok profesyonel rakibini geride bırakarak Türkiye 10’uncusu ve Yol Yarışında da üstün bir performans göstererek ilk 20 içinde yer alması benim için en büyük gurur kaynağı oldu" dedi.

Başarılı sporcu sözlerine şöyle devam etti:

"120 kilometrelik Elit Erkekler yol yarışında 18’inci olan İsmail Demir ile birlikte 19’uncu sırayı alan Alper Köroğlu, 24’üncü sırayı elde eden Ahmet Eren ve yarışı 26’ncı bitiren Ertuğrul Dağcı ile yarışı tamamlayabilen az sayıda sporcu arasında yer alan Onur Dağlıoğlu, Timur Pınar ve Sinan Kartal ve Takım Klasmanında Trakya Bisiklet Kulübü ile elde ettiğimiz Türkiye 5’inciliği benim için Master kategoride elde ettiğim Türkiye Şampiyonluğundan çok daha anlamlı çok daha önemlidir. Hem antrenör hem de sporcu olarak yanlarında yer almam onlar için ayrı bir motivasyon kaynağı ve itici güç oluşturdu. Başarılarımızın en büyük sırrının da bu olduğunu düşünüyorum. İlimizde yüksek potansiyele sahip gençler var. Yeterli kaynak sağlandığına inanıyorum ki yakın zamanda çok daha büyük başarılar elde edeceğiz" dedi.

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, yayınlandığı mesajda Mutlu Erçevik’i başarısından dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.