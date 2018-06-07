Tekirdağlılar sahur programlarında buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın katılımıyla Malkara ilçesinin Karaidemir, Şarköy ilçesinin Yeniköy ve Kızılcaterzi, Hayrabolu ilçesinin Soylu, Kapaklı ilçesinin Pınarca, Saray ilçesinin Küçükyoncalı ve Çukuryurt ile Muratlı ilçesinin Kırkkepenekli mahallerinde düzenlenen sahur programlarında kadınların kurdukları sofralarda ramazanın bereketi paylaşıldı.

Başkan Kadir Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada İslam dininin barış, kardeşlik ve hoşgörü dini olduğunu belirterek "Ramazan ayı İslam aleminin en kutsal aylarının başında geliyor. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz sahur programlarında hem dinimizin birlik, beraberlik ve paylaşımcı yönünü bir kez daha yaşamayı hem de vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi amaçladık" dedi.

Başkan Albayrak, programlarda ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde gerçekleştirilen yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgi verdi ve öneri ve taleplerini diledi.

Sahur programları önümüzdeki günlerde Saray ilçesinin Sefaalan ve Hayrabolu ilçesinin Emiryakup Mahalleleri ile devam edecek.