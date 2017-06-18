Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 10:32

Tekirdağspor’un yeni yönetimi emniyet müdüründen bilgi aldı

Tekirdağspor’un yeni yönetim kurulu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ı makamında ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundu.

Tekirdağspor’un yeni yönetimi emniyet müdüründen bilgi aldı

18 Haziran 2017 10:32


Tekirdağspor’un eski Başkanı Volkan Nallar’ın istifasını bildirmesinin üzerine yerine gelen yeni Başkan Zeki Sezer beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Tekirdağ İl Emniyet Müdür Mustafa Aydın’ı makamında ziyaret etti. Başkan Zeki Sezer yeni seçilen yönetim kurulu hakkında bilgiler vererek, Tekirdağspor ile önümüzdeki sezon gerçekleştirmek istedikleri hedeflerden bahsetti.


İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ise Tekirdağspor’a başarılar dileyerek, Başkan Zeki Sezer ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:23
  • Akşam :20:52
  • Yatsı :22:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!