Tekirdağspor’un yeni yönetimi emniyet müdüründen bilgi aldı

Tekirdağspor’un eski Başkanı Volkan Nallar’ın istifasını bildirmesinin üzerine yerine gelen yeni Başkan Zeki Sezer beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Tekirdağ İl Emniyet Müdür Mustafa Aydın’ı makamında ziyaret etti. Başkan Zeki Sezer yeni seçilen yönetim kurulu hakkında bilgiler vererek, Tekirdağspor ile önümüzdeki sezon gerçekleştirmek istedikleri hedeflerden bahsetti.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ise Tekirdağspor’a başarılar dileyerek, Başkan Zeki Sezer ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.