Tekirdağspor’un yeni yönetiminden Başkan Eşkinat’a ziyaret

Tekirdağspor Kulübü Yönetim Kurulu, Kulüp Başkanı Zeki Sezer eşliğinde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Eşkinat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek yönetim kuruluna seçilen isimleri tebrik etti ve yeni sezon çalışmalarında başarılar diledi.

Tekirdağspor’a verdiği desteklerden ötürü Başkan Eşkinat’a teşekkür eden Kulüp Başkanı Zeki Sezer, yeni dönemde de Süleymanpaşa Belediyesinden destek beklentilerini iletti. Barbaros Mahallesinde bulunan belediye hizmet binasının spor tesisi haline getirilerek Tekirdağspor’a tahsis edilecek olmasından da son derece mutlu olduklarını dile getiren Sezer, yeni sezonda da uyum içinde çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Tekirdağspor’a desteğimiz sürecek

Başkan Ekrem Eşkinat da Tekirdağspor’a yasaların izin verdiği ölçüde her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek yeni sezon için de Tekirdağspor’un yanında olacağının sinyalini verdi. Eşkinat, “Zor bir görev üstlendiniz. Ancak üstesinden geleceğinizden eminim. Süleymanpaşa Belediyesi olarak Tekirdağspor’a desteğimiz sürecek. Tekirdağspor için kanunların bize müsaade ettiği ölçüde elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Kulübün başarısı için tüm şehir olarak birlikte hareket etmeliyiz” açıklamasında bulundu.