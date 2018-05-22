Tekvandondocular kuşak sınavından geçti

Dönem Kuşak Sınavı, Malkara’da 60 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Malkara 14 Kasım Kapalı Spor Salonun’da yapılan etkinlikte, bir üst kemere geçmek için öğrendiklerini komisyona sunan öğrenciler, sınav sonunda başarılı olarak başarı belgelerini ve yeni kemerlerini aldı.

Halk Eğitim Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren tekvando kursunun antrenörü aynı zamanda Milli Takım Antrenörü Hüsnü Çal, “Malkara ilçemizde tekvando sporu çok seviliyor. Çocuklarımız ve genç kardeşlerimiz bu spor dalına çok ilgili. Amacımız, Malkara’da spor yapma alışkanlığını herkese kazandırmaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çağımızın büyük belası uyuşturucudan uzak tutmak için anne ve babalara önerim; çocuklarınıza mutlaka spor yaptırın" şeklinde konuştu.