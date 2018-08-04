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04 Ağustos 2018 02:04

Telefon dolandırıcısına polis engeli

Tekirdağ Malkara’da telefonla dolandırılmak istenen yaşlı kadın, polisin araya girmesi sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Telefon dolandırıcısına polis engeli

04 Ağustos 2018 02:04


Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçe merkezinde telefon dolandırıcısı tarafından aranan yaşlı kadın, bankaya yönlendirildi. Dakikalarca süren telefon görüşmesini fark eden banka güvenlikçisi, yaşlı kadının dolandırılmaya çalışıldığını düşünerek, 155’i arayıp yardım istedi.


Bankaya gelen Yiğit Polis Merkezi ekipleri, telefon görüşmesine müdahale ederek, yaşlı kadını dolandırılmaktan son anda kurtardı. Karakola giden yaşlı kadın, polisin gösterdiği çabaya teşekkür etti. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşların uyanık davranmasını istiyor.




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