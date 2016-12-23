Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının organizasyonu ile Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki personele ‘ABCD Temel Afet Bilinci Eğitimi’ verildi.

Eğitmenler Hatice Erbil ve Gözde Taşseten tarafından verilen eğitimde, afete hazırlık, deprem örnekleri üzerinden ele alındığı eğitimlerde, depremin tetikleyebileceği ikincil afet durumları; sel, yangın, toprak kayması, çığ, nükleer-biyolojik-kimyasal tehlike sızıntısı gibi afet durumları anlatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Temel Afet Bilinci Eğitim Programları ile halkın afette karşı karşıya bulunulan tehlike ve riskler konusunda bireysel afet bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yetkilileri, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak, bireyleri afete hazırlık için gerekli adımları atmak üzere cesaretlendirmek, afete hazırlıkta her bireyin kendini bütünün bir parçası olarak görmesine ve karşılıklı yardımlaşma için kişisel hazırlığın önemini anlamasına yardımcı olmak istediklerini söylediler.