Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2016 yılı faaliyet raporunu açıkladı

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2016 yılı faaliyet raporunu açıklarken daha temiz bir şehir parolası ile çıktıkları yolda yaptıkları çalışmaların bilgisini paylaştı.

2016 yılında ilçe genelinde yaklaşık 6 bin çöp konteynırının Süleymanpaşa’nın çeşitli noktalarına yerleştirildiğini ifade eden Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 20 adet yeraltı, 200 adet yerüstü çöp konteynırı, 179 adet cam kumbarası, 300 adet ambalaj atıkları konteynırı ve 73 adet ambalaj atıkları kafesi, 2 bin 500 adet ambalaj atıkları iç mekan kutusu ve 500 adet atık pil iç mekan kutusunu, daha temiz bir şehir için hizmete sundu.



166 varil atık yağın suya karışmasının önüne geçildi

“Temiz Çevre Engelsiz Hayat” kampanyası kapsamında evlerden 69 varil bitkisel atık yağ toplayan ekipler ayrıca işletmelere kurdukları variller aracılığı ile de 97 varil atık bitkisel olmak üzere toplam 166 varil yağın daha sular kirlenmeden toplanmasını sağladı.



Öğrencilere çevre bilinci aşılandı

Dünya çevre gününde çevre ve ekolojik dengeye dikkat çekmek için geri dönüştürülmüş ürünlerden resim ve el işi sergisi açan Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi (SUÇEP) ile de öğrencilere çevre bilinci aşılayarak geri dönüşümün önemine dikkat çekti.



413 ton elektronik atık toplandı

TÜBİSAD ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde okullardaki elektronik atıkları toplama kampanyasına çerçevesinde 413 ton elektronik atık toplayan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde 10 bin ton atık toplanmasına da vesile oldu.



Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının gelişi güzel bırakılmasının önüne geçildi

Çevrenin en büyük düşmanlarından olan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının gelişi güzel bırakılmaması konusunda da çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, 321 adet hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atık taşıma kabul belgesi düzenleyerek 417 milyon 655 bin 548 metreküp hafriyat atığı ve 19 milyon 507 bin 994 kilogram inşaat yıkıntı atıklarının doğaya atılmasının önüne geçti.



42 araç 95 süpürge ekibi ve 258 personelle her gün daha temiz bir Süleymanpaşa için hizmet ediyor

Öte yandan şehrin dört bir yanında genel temizlik çalışmalarını sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 42 araç 95 süpürge ekibi ve toplam 258 personelle birlikte her gün daha temiz bir Süleymanpaşa oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.