Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa imzalı olarak tüm TESKİ abonelerine bilgilendirme broşürü gönderildi.

Su faturaları ile birlikte gönderilen bilgilendirme broşüründe; TESKİ’nin kurulduğu gün itibariyle hayata geçirdiği projeler ve yapılan hizmetler kısaca özetlendi.

Yaklaşık 550 bin TESKİ abonesine gönderilen mektup tarzı broşürde TESKİ’nin bugüne kadar 58 dev projeyi hayata geçirdiği ve 15 tanesinin devam ettiği, yatırım hacminin 600 milyon TL’yi aştığı, yapılan altyapı uzunluğunun 2 bin 045 kilometreyi bulduğu, içme suyu kalitesinde ülke genelinde en iyi şehirler arasında yer aldığı, doğayı korumak adına atıksu arıtma tesisleri yapıldığı ve mevcutların da kapasitesinin arttırıldığı, bölgede ilk olan Güneş Enerji Santrali kurulduğu, dev jeneratörler kurularak elektrik kesintilerine bağlı su kesintilerinin önüne geçildiği, SCADA ile il genelindeki suyun kontrol altında tutulduğu ve izlendiği, abone sayısının 500 bini aşarak nüfusa oranlandığında yüzde 52 ile Türkiye birincisi olunduğu, Mobil Vezne Araçları ile vatandaşlara kolaylık sağlandığı, hassas ölçümlü cihazlar ile su sayaçlarının test ve kalibrasyonunun yapıldığı ve 7/24 hizmet veren Alo 185 çağrı merkezine vatandaşların her zaman ulaşabileceği bilgileri yer aldı.

"Sağlam altyapı sağlam gelecek için çalışıyoruz"

TESKİ’nin "Sağlam Altyapı Sağlam Gelecek" için çalıştığının ifade edildiği mektupta, altyapı çalışmaları sırasında zaman zaman rahatsız edilen vatandaşlara da göstermiş oldukları sabır ve verdikleri destekten dolayı teşekkür edildi. Tekirdağ’ın 11 ilçesinde yatırımların süreceğinin bilgisi verilerek, Tekirdağ’ı daha yaşanabilir bir hale getirmek için durmadan çalışılacağı ifade edildi.