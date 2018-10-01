TESKİ 'Abonelik Rehberi' yayınlandı

TESKİ Genel Müdürlüğü abonelerine kolaylık sağlamak amacıyla 'Abonelik Rehberi' hazırladı.

Abonelik Rehberinin içinde, nasıl abone olunabileceği, abonelik için gerekli belgeler, abonelik tipleri, abonelerimizin hakları, fatura işlemleri, ödeme noktaları, sayaç işlemleri ve TESKİ İlçe Şube Müdürlüklerinin iletişim numaraları gibi önemli bilgiler yer almaktadır.

TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa bu konuda yaptığı açıklamada, "Geleceği düşünerek çalışmak, özellikle hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı günümüz dünyasında, çok daha kritik bir başarı faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı değişen koşullara uyum sağlamanın ve geleceğe hazırlanmanın en iyi yolu değişimi yönetmek ve planlamaktır. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz tarafından abonelik işlemleri sırasında siz değerli hemşehrilerimize rehberlik etmesi amacıyla 'Abone Rehberi Kitapçığı' hazırlanmıştır. Hazırlamış olduğumuz bu kitapçık sayesinde işlemlerin daha anlaşılabilir ve etkin yapılmasını temenni eder; hemşehrilerimize en iyi hizmetin ulaştırılması kapsamında, bu rehberin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Vatandaşlarımız Abonelik Rehberine TESKİ İlçe Şube Müdürlükleri ve TESKİ Resmi Web Sitesinden erişebilirler" dedi.