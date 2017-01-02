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02 Ocak 2017 14:29

TESKİ akredite laboratuvarları kuracak

TESKİ akredite laboratuvarları kuracak

02 Ocak 2017 14:29

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü abonelerine ilettiği içme suyu ve atık suların kontrol mekanizmasını artık tamamen kendi bünyesinde sağlayacak. TESKİ kimyasal ve biyolojik analizlerini uluslararası kabul görmüş kriterlere sahip akredite laboratuvarlar tarafından yapacak.
TESKİ’den yapılan açıklaya göre, TESKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığının yaptığı araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında, ortaya çıkan veriler TESKİ Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı personeli Kimyager Şimal Kürümoğlu tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’ya sunuldu. Bu kapsamda TESKİ, akredite içme suyu ve atıksu laboratuvarlarının kurulumunun gerçekleşeceği bina proje çalışmalarına başlandı.
TESKİ kurulacak olan akredite laboratuvarlar ile kontrolünü sağlamakla yükümlü olduğu analizleri dış laboratuvarlarda hizmet karşılığı yaptırmak zorunda kalmayarak, kendi bünyesinde yapabilecek. Kurulacak olan laboratuvarlar TESKİ bütçesine ek bir katkı sağlayacak. Kurulması planlanan akredite laboratuvarlar ile içme suyu laboratuvarında 54, atıksu laboratuvarında 41 parametre olmak üzere toplam 95 parametre analiz yapılabilecek.
Laboratuvarların kurulumu ile Trakya bölgesinde yerel yönetimler içerisinde oluşturulan ilk ve tek akredite laboratuvar olacak. Analiz için en yakın il olan İstanbul’a gönderilen numuneler, kurum bünyesinde yapılacak olup bu sayede Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ’nin saygınlığını ve güvenilirliğini arttırması planlanıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların içme suyu ve atıksu analiz taleplerine ve çevre kurumlardan gelen analiz taleplerine de ücret karşılığında hizmet verilecek. Sanayi bölgesinden gelecek endüstriyel atıksuların da TESKİ bünyesinde uluslararası standartlarda analizi yapılabilecek. Ayrıca daha kesin ve kısa sürede analiz sonuçlarına ulaşılarak daha hızlı ve etkin bir kontrol mekanizması sağlanmış olacak.



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