TESKİ artıksu sorunun çözmeye devam ediyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi büyük kırsal mahallelerinden olan Lahana Mahallesine mülga İl Özel İdaresi tarafından yapılan mevcut şebeke hattı çalışmamaktaydı ve altyapı tesisleri tam olarak bitirilmemişti. TESKİ Genel Müdürlüğü hazırladığı proje sayesinde mevcut atıksu şebeke hattını, atıksu kolektör hattı ile yeni yapılan fosseptik yapısına taşıyacak, eksik kalan imalatları tamamlanıyor.

TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa, çalışmaları yerinde inceledi. Lahana Mahallesi Muhtarı Birol Bilmez ve Kontrol Mühendisleri ile birlikte köy halkıyla sohbet etti yatırımları anlattı.

Genel Müdür BAŞA yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Proje kapsamında; İl Özel İdaresi tarafından tamamlanamamış eksik imalatları tamamlıyoruz. 300 milimetre çapındaki bin 859 metre atıksu kolektör hattının bin 450 metresi tamamlandı. Geriye kalan 409 metre atıksu kolektör hattının yapımı devam etmektedir. 1 adet 100 metreküplük fosseptik yapısı ve 1 adet baca tipi terfi merkezi yapılacaktır. Çalışmalar başladı, hızla devam edecektir. En yakın zamanda tüm çalışmaların tamamlanması ile birlikte bu büyük mahallemizin atıksuyu, kapalı kanal kolektör hattı ile çevre şartlarına uygun bir şekilde fosseptik yapımıza iletilecektir ”dedi.

Mahalle Muhtarı Birol Bilmez, TESKİ'nin gerçekleştirdiği bu yatırımdan tüm mahalle halkının çok memnun olduğunu dile getirdi. Eksikliklerin gideriliyor oluşundan dolayı, bu projeye destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak BAŞA'ya teşekkür etti.