TESKi bayramda da çalışmaya devam ediyor

TESKİ Kurban Bayramı ile birlikte çalışmalarına hız katarak, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur içinde geçirmesi için bayram boyu çalışmaya devam ediyor. TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, halkın Kurban Bayramı’nı sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan bölgelerde, 2018 yılı Kurban Bayramı tatil günlerini halkımızın huzurlu ve sorunsuz geçirmesi amacıyla, anılan tarihlerde; başta su kesintileri, kanal arızaları, su baskınları, arıtma tesislerinin kesintisiz çalışması, elektrik kesintileri, 185 çağrı merkezi hizmetleri ve buna benzer diğer hizmetlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli her türlü tedbirin Daire Başkanlığınız/Şube Müdürlüğünüz görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde alınarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir” dedi.

TESKİ ekipleri son olarak Süleymanpaşa Altınova Mahallesi Gazi Hasanpaşa Caddesi’ndeki su arızasının yerini tespit ederek müdahale etti.