Kurulduğu günden bugüne, kısa bir zaman içinde kurumsal yapılanmasını geliştirerek yeni hizmet binaları kuran ve hizmete açan TESKİ, bu binaların iç ve dış güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alıyor. Bu kapsamda Genel Müdürlük ve İlçe Şube Müdürlükleri Hizmet Binaları olmak üzere tüm ilçelerde güvenlik kamerası kurulumları gerçekleştirildi.

TESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile ihalesi yapılan güvenlik kameraları kısa bir süre içerisinde Genel Müdürlük ve ilçe hizmet binalarına kuruldu. Kamera montaj işlemleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edildi. Kamera kurulumu tamamlanan hizmet binalarının girişlerinin görünür yerlerine caydırıcılığı arttırması amacıyla, “Bu bina 7/24 kapalı devre kamera sistemi ile izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır” ibarelerinin yer aldığı belirtici levhalar konuldu.

Toplamda 105 adet kamera montajı yapılmış olup, kamera sistemi sürekli olarak kayıt yapılıyor. Tüm binalardaki güvenlik kameraları TESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tek bir merkezden kolaylıkla yönetilebiliyor.