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21 Haziran 2017 17:05

TESKİ binaları 7/24 güvenlik kameraları ile izleniyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü hizmet binalarının güvenlik önlemlerini arttırıyor.

TESKİ binaları 7/24 güvenlik kameraları ile izleniyor

21 Haziran 2017 17:05


Kurulduğu günden bugüne, kısa bir zaman içinde kurumsal yapılanmasını geliştirerek yeni hizmet binaları kuran ve hizmete açan TESKİ, bu binaların iç ve dış güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alıyor. Bu kapsamda Genel Müdürlük ve İlçe Şube Müdürlükleri Hizmet Binaları olmak üzere tüm ilçelerde güvenlik kamerası kurulumları gerçekleştirildi.


TESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile ihalesi yapılan güvenlik kameraları kısa bir süre içerisinde Genel Müdürlük ve ilçe hizmet binalarına kuruldu. Kamera montaj işlemleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edildi. Kamera kurulumu tamamlanan hizmet binalarının girişlerinin görünür yerlerine caydırıcılığı arttırması amacıyla, “Bu bina 7/24 kapalı devre kamera sistemi ile izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır” ibarelerinin yer aldığı belirtici levhalar konuldu.


Toplamda 105 adet kamera montajı yapılmış olup, kamera sistemi sürekli olarak kayıt yapılıyor. Tüm binalardaki güvenlik kameraları TESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tek bir merkezden kolaylıkla yönetilebiliyor.




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