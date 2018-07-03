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03 Temmuz 2018 13:21

TESKİ Çorlu’yu asbest borulardan kurtarıyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ilçesinde başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında asbest su boruları değiştiriliyor.

TESKİ Çorlu’yu asbest borulardan kurtarıyor

03 Temmuz 2018 13:21


Çorlu’da kanalizasyon yağmur suyu ve içme suyu alanlarında ayrı ayrı bölgelerde eş zamanlı çalışmalar yürüten TESKİ ekiplerinin ilçe genelindeki asbest su borularını değiştirme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi’ndeki çalışmaları sokak sokak yürüten ekipler, Şinasi Kurşun Caddesi 12. Sokak üzerindeki çalışmalarını da tamamladı.


Şinasi Kurşun Caddesi’nin büyük bölümü yenilenen şebekeden su teminine başlayan TESKİ ekipleri ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.




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