Halı Saha Futbol Turnuvasının kupa töreni düzenlendi.

Düzenlenen kupa törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcıları İbrahim İçöz ve İbrahim Fevzi Ünal, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, CHP İlçe Başkanı Ufuk Gençtürk, TESKİ yöneticileri ve personelleri katıldı.

Turnuvanın son maçında Muratlı TESKİ - Malkara TESKİ arasında oynanan müsabakada 2-2 beraberlik sonucu penaltı atışlarıyla 4-1 skorla Muratlı TESKİ takımı şampiyon oldu.

Törende konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Muratlı TESKİ’nin başarısını kutluyorum. Ayrıca TESKİ’yi kardeşlik içinde bir bütün haline getiren Genel Müdürümüz Şafak Başa’ı da tebrik ediyorum. Malkara TESKİ’yi ve diğer takımlarımızı da gösterdiği başarıdan dolayı kutluyorum. Bu güzellikler hep olsun. Her şey gönlünüzce olsun” sözlerini söyleyerek turnuvaya katılan tüm takımları kutladı.

Başkan Albayrak’ın konuşmasının ardından turnuvanın birinci, ikinci ve üçüncü takımına kupaları takdim edildi. Şampiyon olan Muratlı Şubesi takımına kupalarını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak verdi. İkinci olan Malkara Şubesi takımına kupalarını Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe Üçüncü olan Marmaraereğlisi Şubesi takımına kupalarını TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa verdi.