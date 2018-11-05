TESKİ Genel Müdürü Baş'a adaylık için istifa etti

Şafak Başa, belediye başkanlığı adaylığı için görevinden istifa etti.

Dr. Şafak Başa istifasıyla ilgili açıklamasında, “13 Mart 2015 tarihinde atandığım TESKİ Genel Müdürlüğü görevimden mahalli idareler seçimlerinde aday olmak için bugün ayrılıyorum. Görev yaptığım 44 aylık süre zarfında TESKİ Genel Müdürlüğünü kurumsal bir yapıya kavuşturarak halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için elimden gelen gayreti göstermeye çalıştım. Bu dönemde Tekirdağ genelinde 2 bin 510 kilometre altyapı çalışmasını tamamladık. Yapılan yatırımların değeri 780 milyona ulaştı. Sağlıklı içme suyu bakımından en iyi iller arasına girdik. Kanalizasyona erişim oranı yüzde 90'ı aştı. Atıksu arıtma kapasitesi 40 kat arttırıldı. Her iki vatandaşımızdan biri abonemiz oldu. Teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak SCADA, CBS, GES, Su Sayaçları Test ve Kalibrasyon İstasyonunu kurduk. TESKİ; insan kaynağı, bilişim, iş makinası ve lojistik imkânlar açısından hızla gelişerek alanında her türlü hizmeti verebilecek imkânlara kavuştu. 7/24 halkımıza hizmet veren TESKİ emekçileri sayesinde kurumumuzdan memnuniyet yüzde 70 oranına ulaştı. Kısacası yeni kurulan bir su ve kanalizasyon idaresi olarak örnek olabilecek çalışmalar yapıldı. Takdir Tekirdağlı hemşerilerimizindir. Bütün bu çalışmalar yapılırken halkımızın güvenini sarsacak hiçbir eylem ve işlemimiz olmadı. Görev dönemimizde tek bir ihalemiz iptal edilmedi, denetleyici kurumlar tarafından hiçbir kamu zararı tespit edilmedi, hakkımızda ön inceleme dahi yapılmadı. Bugün gönül rahatlığıyla görevimi devrediyorum” dedi.

Başa açıklamasının devamında, “Genel Müdür olarak bütün bu çalışmaları yaparken desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak olmak üzere, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, Denetçilerimize, Genel Müdür Yardımcılarımıza, Daire Başkanlarımıza, İlçe Şube Müdürlerimize, her düzeyde görev yapan mesai arkadaşlarıma, fedakârca görev yapan tüm TESKİ emekçilerine; eleştirileriyle bizi uyaran basın mensuplarımıza, işbirliği yaptığımız sivil toplum örgütlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına; altyapı çalışmalarının tamamlanmasını bizleri güvenerek sabırla bekleyen değerli Tekirdağ halkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Trakya'nın bir evladı olarak ülkemizin en güzel illerinden biri olan Tekirdağımıza hizmet edebilmek benim için onurların en büyüğüdür. Hakkınızı helal ediniz. Saygı ve Selamlarımla” dedi.