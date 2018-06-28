Şafak Başa, "Önceden hazırlıklı olarak sahada bekleyen ekiplerimiz tüm sorunlara anında müdahale etti" dedi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçe merkezinde başlayan fırtına ve yer yer dolu şeklinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Resmi verilere göre Süleymanpaşa ilçesi genelinde 20 dakika içinde metrekareye ortalama 50,5 kilogram yağış düştü. Bazı mahallelerde bu miktar 75 kilogramı geçti. TESKİ’den yapılan açıklamada yağışlar öncesinde önlem aldığını taleplere kısa sürede müdahale edildiğini ve belli yerlerde oluşan göllenmelerden başka ciddi bir sorunun olmadığı belirtildi.

Yağış öncesi gerekli önlemler alındı

TESKİ açıklamasında, "Beklenen yağış sebebiyle herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi için, TESKİ ekipleri ilçenin kritik noktalarında gerekli önlemleri almıştır. Alınan önlemler sayesinde meydana gelebilecek sorunlar önlenmiş ya da ivedilikle çözülmüştür. Hava tahmin raporları çerçevesinde yağıştan önceki günlerde il genelinde yağmur suyu toplayıcı ızgaraları ile yağmur suyu kanalları temizlenmiş ve eksik görülen bölgelerde yağmur suyu hatlarına müdahale edilerek bakım onarım çalışmaları yapılmıştır" denildi.

TESKİ ekiplerinden anında müdahale

Açıklamada "Yağış sırasında ve sonrasında Süleymanpaşa’nın tüm mahallelerinden Alo 185 Çağrı Merkezimize 100 adet kuka ve 80 adet vidanjör talebi bildirilmiş olup, ekiplerimiz tarafından bu taleplere en kısa sürede müdahale edilerek vatandaş mağduriyeti giderilmiştir. Ekiplerimiz Alo 185 Çağrı Merkezi ve diğer iletişim kanalları üzerinden tarafımıza gelen taleplere anında müdahale etmişlerdir. Yağış sırasında üstyapısı olmayan bazı sokaklarda yağmur suyuyla birlikte yüzeydeki kum, çakıl gibi maddeler belli noktalarda birikmiştir. Ayrıca yağış yoğunluğu nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken çöpler ve kırılan ağaç dalları bazı yağmur suyu mazgallarının su almasını engellemiştir. Bu birikmeler Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından ortaklaşa olarak bertaraf edilmiş, tıkanan mazgallar kısa sürede açılmıştır. Yağış esnasında bazı evlerin çatılarının uçtuğu, bazı ilan tabelalarının yerle bir olduğu görülmüştür. Bu durum yaşanan afetin büyüklüğünü göstermektedir. Gök gürültülü sağanak şeklinde yağan yağmurdan içme suyu tesislerimiz de olumsuz etkilendi. Uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı ve bu sebepten bazı bölgelere su verilemedi. Buna ilişkin çalışmalar ivedilikle yapılmış ve sabah saatlerinde tüm şebekeye su verilmeye başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yağış sonrası inceleme yaptı. Başkan Albayrak gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Yarım saat içerisinde metrekareye düşen 50 ile 75 kilogram arasında yağan yağmur oranına rağmen tüm ilçelerimizde, çok fazla olumsuz duruma rastlanmamıştır. Süleymanpaşa ilçemizin Aydoğdu Mahallesi Dere Sokakta dere yatağı civarında bulunan 6-7 evde su baskını yaşanmıştır. TESKİ ekiplerimiz bu durumlara anında müdahale etti. Zarar gören ailelere Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardım yapılacaktır. Ekiplerimiz görevlerini koordineli bir biçimde 24 saat boyunca sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gece boyunca fedakarca görev yapan TESKİ ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

"Altyapı yatırımlarının önemi ortaya çıktı"

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa da yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre içinde çok şiddetli bir yağış aldık. Yağış ve fırtına afet derecesindeydi ve vatandaşlarımıza korkulu anlar yaşattı. Ama önceden hazırlıklı olarak sahada bekleyen ekiplerimiz tüm sorunlara anında müdahale etti. Hayatın olumsuz etkilenmemesi için her türlü gayreti gösterdiler. Sahada görünen durum, son 3-4 yıldır Süleymanpaşa ilçesine yapılan altyapı yatırımlarının önemini ortaya koymuştur. Yağmur suyu kanalları tam kapasite ile çalıştı ve işlevini yerine getirdi. Caddelerde biriken su çok kısa sürede kendiliğinden yağmur suyu kanalları ile tahliye oldu. Yağışın aniden bastırmasından dolayı belli yerlerde oluşan göllenmelerden başka ciddi bir sorun yaşanmadı. Bu arada sorunlu olan bazı bölgeler yağış anında tespit edildi. Bu yerlere de en kısa süre içinde yağmur suyu hattı çalışması yapılacaktır. Eğer bu altyapı çalışmaları olmasaydı birçok yerden can ve mal kaybı haberi alabilirdik. Neyse ki böyle bir durum oluşmadı. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gece boyunca saha çalışmalarımızı sosyal medya üzerinden takip eden, sorunlu yerleri bize bildiren, ekiplerimizin çalışmalarını destekleyen ve teşekkür mesajlarını ileten hemşehrilerimize şükranlarımı sunarım. Ancak tehlike henüz geçmiş değil, hafta boyunca yağışlar devam edecek, vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını rica ederiz " ifadelerini kaydetti.

Yağış sırasında gece boyunca TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz ve Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Vahit Doğan ile birlikte sahada TESKİ emekçileri ile beraber görev yaptı. Genel Müdür Yardımcısı İ.Feyzi Ünal ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Turhan Toprak da TESKİ Genel Müdürlüğünde kriz masasını yönetip gelen talepleri anında ilgili birimlere ileterek sorunların çözülmesini sağladı.