TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, TESKİ’nin Kapaklı yatırımları hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yılı Kapaklı yılı ilan ettik. Kapaklı genelinde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bugüne kadar 17 bin metre içme suyu hattı, 25 bin metre kanalizasyon hattı ve 3 bin metre yağmur suyu hattı imalatı yaptık. Kapaklı ilçesi içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı işi kapsamında toplamda yapılması planlanan 86 bin 305 metre altyapının 45 bin metresi yapıldı ve yatırımımızın yüzde 52’si tamamlanmış oldu. Yatırım bedelimiz 25 milyon 785 bin 723 TL’dir” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi aktaran ve altyapı sorunlarının tamamen çözüm bulunacağını belirten Başa, "Bahçeağıl Mahallemizin içme suyu ve kanalizasyon imalatları tamamladı, şu anda evsel bağlantıları yapılmaktadır. Atatürk, Cumhuriyet, Pınarça ve Bahçelievler mahallelerimizde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarımız devam etmektedir. Ek olarak Kapaklı’da 4 adet yeni içme suyu kuyusu açarak ilçemizin su ihtiyacına destek sağladık. Nüfus artış verileri de göz önüne alınarak 2050 yılı dâhil ilçemizin su ihtiyacını karşılayacak kapasitede yeni içme suyu depoları inşa ediyoruz. Bahçelievler Mahallemizde 1 bin 500 metreküp, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerine hizmet verecek 2 bin 500 metreküp, Pınarça Mahallemizde 2 bin metreküp ve Bahçeağıl Mahallemizde 200 metreküp olmak üzere 4 adet yeni içme suyu deposu inşa edilmektedir. Ayrıca içme suyunu terfi edecek 3 adet terfi merkezi inşa edilmektedir. Yine bu işimiz kapsamında Bahçelievler Mahallemizin atık suyunu Çerkezköy-Kapaklı İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisine iletecek olan 4 bin 600 metre uzunluğundaki kanalizasyon kolektör hattımızın yüzde 90’ı tamamlanmıştır. Kapaklı’nın nüfusu çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Artan nüfusa yetişiyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Kapaklı’nın temel altyapı sorunları çözülmüş olacak. Toplam Yatırım Hacmi 47 milyon 765 bin 671 TL’ye ulaştı" diye konuştu.

TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa konuşmasının devamında, "TESKİ olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar Kapaklı’da 14 adet işimizi tamamladık. Yatırım maliyeti 17 milyon 719 bin 971 TL’dir. Halen devam eden 6 adet işimiz vardır. Bunların bedeli de 30 milyon 45 bin 700 TL’dir. Böylece toplam yatırım hacmi 47 milyon 765 bin 671 TL’dir. TESKİ olarak hızla büyüyen Kapaklı için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlam altyapılarla sağlam gelecekler inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.